Улан-Удэ, 10 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ минувшей ночью произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 3:46.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожарные в Улан-Удэ

К моменту прибытия пожарных, из окон квартиры шёл дым. В течение 13 минут пожар был ликвидирован. Как отмечается, в результате были повреждены стены и потолок в комнате и коридоре.

«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина 1969 года рождения без признаков жизни. Предварительной причиной пожара стало неосторожность при курении», — добавили в ведомстве.