Красноярск, 10 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанет 41-летний местный житель по обвинению в грабеже. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю, задержать его помогли школьники.

Publicdomainpictures.net Задержание

Преступление произошло в конце августа, когда неизвестный напал на пенсионера, вытащив из его кармана 7 тыс. рублей.

«Произошедшее заметили двое подростков, которые гуляли неподалеку. Парни догнали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.

Выяснилось также, что задержанный месяцем ранее совершил аналогичное преступление. Увидев, как 85-летний пенсионер на улице пересчитывает деньги, он выхватил у него 30 тыс. рублей и сбежал.

Против мужчины были возбуждены уголовные дела за грабёж. К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд. Теперь красноярцу грозит до 4 лет лишения свободы.