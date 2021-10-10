Оренбург, 10 октября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области массово изымают нелегальный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алкоголь

В Орске у одного из граждан обнаружили 720 бутылок немаркированной алкогольной продукции. А в Абдулинском городском округе выявили предпринимателя, торговавшего алкоголем без лицензии. В Сакмарском районе в двух населенных пунктах обнаружили факты торговли двумя бизнесменами алкоголем без разрешительных документов. При этом у одного из них нашли четыре пластиковые бутылки с неизвестным содержимым.

Нелегальный алкоголь выявили и изъяли и в ряде других территорий региона. Отметим, проверки были инициированы после массового отравления людей. 30 человек в результате отравления погибли.