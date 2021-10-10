Нью-Йорк, США, 10 октября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Множественные ранения нанёс неизвестный злоумышленник охраннику магазина App Store в Нью-Йорке. Об этом 10 октября сообщает телеканал ABC.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

По предварительным данным, конфликт между злоумышленником и охранником произошёл из-за ношения медицинской маски. Как утверждают очевидцы, охранник сделал посетителю замечание о необходимости носить защитную маску в магазине, но получил отказ.

Произошла словесная перепалка, в ходе которой посетитель вытащил нож и нанёс ранения охраннику, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый в нападении разыскивается.

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