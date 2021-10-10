Циолковский, Амурская область, 10 октября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb признана готовой к вывозу на стартовую площадку космодрома «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Russian.space Космодром «Восточный»

Решение о готовности к вывозу носителя на старт принято по итогам заседания госкомиссии. Транспортировка ракеты назначена на 11 октября в 01:00 мск.

Ракете «Союз-2.1б» предстоит вывести на околоземную орбиту 36 спутников британской компании OneWeb. Старт, который станет шестым коммерческим пуском с «Восточного», запланирован на 14 октября.

Компания OneWeb формирует группировку космических аппаратов для создания системы спутникового интернета. Запуски проводятся пакетами по 34 или 36 спутников. На орбите уже размещено 322 из планируемых 648 аппаратов.