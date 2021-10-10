Омутинский район, Тюменская область, 10 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при взрыве газа в частном доме. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области На месте трагедии в Омутинском районе

По версии следствия, поздно вечером 8 октября 2021 года в котельной дома, расположенного по улице Мира в селе Ситниково Омутинского района, произошёл хлопок бытового газа и с дальнейшим возгоранием. В результате погиб 13-летний мальчик.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следствие устанавливает причины хлопка газа, а также выясняет обстоятельства гибели ребёнка.