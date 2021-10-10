Курган, 10 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Кургане возбудили уголовное дело по факту гибели в пожаре двух женщин и двоих детей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Скриншот страницы bwbx.io Пожар

Его завели по ч. 3. статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в доме на ул. Урожайная в ночь на 10 октября. Погибли женщины 1958 и 1979 года рождения, а также дети 2008 и 2013 года. Мужчина 1975 года рождения был госпитализирован.