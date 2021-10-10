Оренбург, 10 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области после массового отравления алкоголем изъяли более 1000 бутылок спиртного. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Anbiist Алкоголь

Спиртосодержащая жидкость находилась в стеклянной и пластиковой таре. Она направлена на исследование. Кроме того, в Орске нашли 11 бочек со спиртным.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Оренбуржье произошло массовое отравление суррогатом. Погибли 30 человек. Девять человек задержаны, из них четверо уже арестованы.