Нижневартовск, Югра, 10 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Югре педофил из-за преклонного возраста приговорён к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Следствием и судом установлено, что в период с мая по июнь 2020 года 73-летний осуждённый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы. О преступном поведении пенсионера случайно узнала мать ребёнка и незамедлительно сообщила в полицию.

Осуждённый первоначально признал вину, но на суде отказался от своих показаний. Доказательства, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, но апелляционной инстанцией, ввиду преклонного возраста осуждённого и состояния его здоровья, срок снижен до шести лет в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.