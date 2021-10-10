Бени, Конго, 10 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Лихорадка Эбола была выявлена у трёхлетнего ребёнка в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 9 октября сообщает ABC News.

Борьба с Эболой. Африка

Ребёнок трёх лет был госпитализирован в городе Бени на востоке Конго после выявления у него симптомов заражения вирусом лихорадки Эбола. Ребёнок скончался 6 октября, при этом анализ подтвердил наличие смертельного вируса.

По данным министерства здравоохранения страны и национального института биомедицинских исследований, около ста человек, предположительно, контактировавших с погибшим от лихорадки Эбола будут находиться под наблюдением специалистов.

Отмечается, что жители города Бени очень обеспокоены произошедшим и боятся новой вспышки лихорадки Эбола на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении случая заражения геморрагической лихорадкой Эбола в ДР Конго.