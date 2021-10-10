Дакка, 10 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли в результате столкновения лодки с грузовым судном на реке Тураг в Бангладеш. Об этом 10 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Эжен Делакруа. Кораблекрушение у побережья. 1862

По данным службы экстренной помощи, лодка с 18 людьми на борту столкнулась с грузовым судном, после чего опрокинулась. В месте крушения лодки с пассажирами начата поисково-спасательная операция. Из воды были извлечены тела четырёх детей и женщины. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Информация о спасённых уточняется.

Стоит отметить, что подобные столкновения судов часто происходят в Бангладеш, где реки являются важнейшей транспортной артерией. Большая часть несчастных случаев происходит из-за отсутствия техобслуживания у судов, их перегруженности и из-за низких стандартов безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении грузового судна и рыболовецкой шхуны на востоке Китая.