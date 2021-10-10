Айова-Сити, США, 10 октября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Вертолёты ВС США, брошенные в Афганистане американской армией, разобрали и изучают Россия и Китай. Такое заявление сделал 9 октября экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в американском штате Айова.

Mark J. Terrill Трамп

Как пояснил Трамп, американские войска, уходя из Афганистана, сломали несколько вертолётов, но только старые, а не из числа новых. И теперь у России и Китая в руках оказались новейшие образцы американской военной техники.

По словам Трампа, Россия и Китай «уже разбирают «Апачи», изучают их и скоро соберут лучшую технику». При этом экс-президент США, часто критикующий действующего американского лидера Джозефа Байдена за спутанность речи и частые оговорки, заявил о выходе войск США из Пакистана, явно перепутав эту страну с Афганистаном.

«Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана», — сказал Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп призвал Конгресс провести расследование по выводу американских войск из Афганистана.