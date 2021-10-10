Ханты-Мансийск, 10 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Поисковики из Югры четвёртый день ищут пропавшую 15-летнюю школьницу из Нижневартовска Еву Ш. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей «Азимут» Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Ребёнок

Девочка ушла из дома 6 октября 2021 года и по настоящее время её местонахождение неизвестно. Установлено, что она приобрела билет до Екатеринбурга.

Отмечается, что ранее девочка не пропадала. Её приметы: на вид 15−16 лет, рост около 160 см, худая, волосы прямые, тёмно-русые, глаза светлые. На момент пропажи была одета в черно-серую куртку-олимпийку, черные с синим штаны-шаровары, темно-зеленый мешковатый свитер и чёрные кроссовки.