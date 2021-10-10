Айова-Сити, США, , 05:30 — REGNUM Переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией вынуждены вести США после потери энергозависимости при президенте Джозефе Байдене. Такое заявление сделал 9 октября экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова.

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

Трамп подверг критике администрацию Байдена, противопоставив итоги своего президентства. В частности, Трамп отметил, что к концу его пребывания на посту главы государства у США «было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России». А в настоящее время, при демократе Байдене, Соединённые Штаты, по словам Трампа, вынуждены просить о помощи, обращаясь с просьбами к другим странам «прислать немного нефти».

Экс-президент США неоднократно заявлял о том, что действия администрации Байдена приведут к зависимости США от поставок энергоносителей из других стран. Трамп обращал внимание на введение Байденом в начале 2021 года моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Действие моратория было приостановлено в июне судом после обращения республиканцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США обвинили бывшего американского президента Дональда Трампа в обмане по поводу принадлежащего ему отеля.

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