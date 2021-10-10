Курган, 10 октября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Предварительной причиной гибели четырёх человек при пожаре в частном доме в Кургане является неисправность печного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте пожара в Кургане

Напомним, в ночь на 10 октября 2021 года в Кургане произошло возгорание частного жилого дома по улице Урожайная. После ликвидации пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырёх человек — двух женщин 1958 и 1979 годов рождения и двух детей 2013 и 2008 годов рождения. С места трагедии госпитализирован мужчина 1975 года рождения. Известно, что погибли люди, проживавшие в сгоревшем доме.

По факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, допрашиваются очевидцы.