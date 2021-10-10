Нью-Йорк, США, 10 октября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Заслуженное наказание должны понести организаторы теракта в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сказано в распространённом 9 октября заявлении Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Государства — члены Совбеза ООН призвали привлечь к ответственности организаторов, спонсоров и исполнителей теракта в мечети Сеид-Абад в Афганистане, в результате которого погибли десятки людей. Кроме того, в документе отмечается, что терроризм во всех его проявлениях является одной из самых серьёзных угроз миру и безопасности.

Совбез ООН указывает на необходимость сотрудничества всех стран «в рамках международного законодательства и соответствующих резолюций». Как поясняют страны — члены СБ ООН, теракты являются уголовными преступлениями, вне зависимости от того, кто, где и с какой целью их совершает, а действиям террористов нет оправдания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 150 жертвах взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Ещё как минимум 200 человек пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пришедшие к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили теракт и обещали найти и наказать его организаторов и исполнителей.