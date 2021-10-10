Курган, 10 октября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. В Кургане при пожаре погибли четыре человека. В том числе двое детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте происшествия

В ночь на 10 октября 2021 года в Кургане произошло возгорание частного жилого дома по улице Урожайная. Сигнал в дежурную часть поступил в 23:49 по местному времени (21:49 мск)

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, по прибытии пожарных на место происшествия горела кровля на площади 160 кв. м.

После ликвидации пожара, в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырёх человек — двух женщин 1958 и 1979 годов рождения и двух детей 2013 и 2008 годов рождения. Пострадавший мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).