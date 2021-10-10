Лима, 10 октября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на территории Перу. Об этом 10 октября сообщает геологическая служба США (USGS).

Джеймс Тиссо. Землетрясение. 1886-1894

Подземные толчки зафиксированы в 03:20 мск в центральной части страны. Эпицентр землетрясения находился в 167 км от города Санта-Ана (население около 25 тыс. человек). Самый крупный город поблизости от эпицентра — Куско (население более 312 тыс. человек).

Очаг залегал на глубине 13 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,6 в индонезийской провинции Ачех.