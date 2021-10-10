Абуджа, 10 октября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек погибли в результате атаки террористов на рынок в штате Сокото на северо-западе Нигерии. Об этом 10 октября сообщило агентство Reuters.

Полиция Нигерии

В заявлении властей штата указывается, что боевики, передвигавшиеся на мотоциклах, совершили налёт на рынок, ведя беспорядочную стрельбу. Террористы убили как минимум 20 мирных жителей и подожгли девять автомобилей.

Отмечается, что часть территории штата Сокото, а также ряд центральных и северных территорий Нигерии в последнее время страдают от нападений вооружённых бандитов. Террористы угоняют скот, захватывают заложников, запугивают местных жителей, облагая их непомерной данью.

Для противодействия бандам преступников власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения. Среди местного населения создаются отряды ополчения для защиты населённых пунктов. Эти отряды помогают властям выявлять и нейтрализовывать банды боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении почти 200 заложников, похищенных ради выкупа бандитами в Нигерии.