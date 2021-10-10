Нью-Йорк, США, 10 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Пассажир самолёта, совершавшего перелёт из Индианаполиса в американском штате Индиана в Нью-Йорк, был задержан из-за неадекватного и непредсказуемого поведения. Об этом 10 октября сказано в заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

(сс) NeONBRAND Пассажиры

Отмечается, что самолёт внутренней авиакомпании Republic Airlines совершил посадку в 15:03 (22:03 мск) в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа в связи с инцидентом, угрожавшим безопасности пассажиров.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что сразу же после посадки, после того, как самолёт освободил взлётно-посадочную полосу, все пассажиры были экстренно эвакуированы. Мужчина, имевший непосредственное отношение к инциденту на борту самолёта, был задержан прибывшими в аэропорт сотрудниками полиции и находится под стражей.

Уточняется, что пассажир был задержан после «подозрительного и непредсказуемого поведения» на борту самолёта. В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что никто из 76 пассажиров авиарейса не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден поручил разобраться с с ростом количества инцидентов с участием недисциплинированных пассажиров самолётов.