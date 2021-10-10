Берлин, 10 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Всемирный конгресс против смертной казни состоится в 2022 году в Берлине. Об этом объявил 10 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас, его цитирует пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Глава немецкого внешнеполитического ведомства назвал смертную казнь жестоким и необратимым наказанием, нарушающим право на жизнь и человеческое достоинство. Маас отметил, что Германия отвергает смертную казнь, и целью Всемирного конгресса является окончательное избавление от этого «пережитка прошлого».

В 2022 году в Берлине запланировано проведение крупнейшего международного мероприятия, посвящённого теме отмены смертной казни. Ожидается, что на восьмом Всемирном конгрессе против смертной казни соберутся представители правительств нескольких стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене смертной казни в Сьерра-Леоне. Теперь вместо этой меры наказания за совершение особо тяжких преступлений будут приговаривать к пожизненному тюремному сроку.