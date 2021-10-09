Сергиев Посад, Московская область, 10 октября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё двое детей и один взрослый пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Сергиевом Посаде. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ДТП

Авария произошла в 22:30 мск на седьмом километре автодороги Сергиев Посад — Рыбинск — Череповец — Константиново. Столкнулись два легковых автомобиля Renault и ВАЗ. Погибли водитель отечественного автомобиля и два его пассажира. Пострадали два пассажира ВАЗ и водитель Renault.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ребёнке, пострадавшем в результате наезда автомобиля во дворе жилого дома в Москве.