10 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные о том, что арестованный экс-президент Грузии прекратил голодовку.

Елизавета Коробова, , 10:30 — REGNUM Заявление начальника пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили, сообщившего журналистам, что заключённый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать в тюремной камере мёд и натуральные соки, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 октября в социальной сети Facebook.

Поглощение пищи Цитата из к/ф «Скромное обояние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция — Испания — Италия

«Слабак! Берлинский пациент, несмотря на пытки жареной курицей и подбрасыванием конфет, и то дольше держался», — издевается Вадим У.

Многие пользователи пришли к выводу, что именно такого исхода и следовало ожидать, ведь Саакашвили явно объявил о своей голодовке ради шумихи в средствах массовой информации и привлечения всеобщего внимания к своей фигуре.

«Конечно, такой туше тяжело не жрать. А кто-то разве думал, что он дойдёт до искусственного кормления? Наивные», — пишет Катюша Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие политики, как Саакашвили, не готовы жертвовать своим здоровьем ради какой-либо высокой цели. Граждане убеждены, что бывший грузинский президент понял, что сидеть ему в тюрьме ещё долго, значит, план с голодовкой не потерял актуальность.

«Да он для личного оздоровления пару дней принимал сокращённый рацион. Мог бы продолжать, но нет, он любит себя. Не может посметь заставить себя страдать», — указывает Марина Д.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Саакашвили с его явно излишним весом следовало бы действительно задуматься о серьёзной диете ради своего же здоровья.

«Похудеть всегда неплохо. Жаль, что Саакашвили остановился в самом начале. Так-то в общем сидение в застенках идёт ему на пользу», — считает Lina K.

Ряд пользователей указал на то, что Саакашвили, судя по всему, даже не пытается следовать своим же планам, постоянно нарушая свои обещания.

«Надо быть последовательным в своих действиях. А иначе зачем было начинать голодать? Хотя этот политик никогда не отличался последовательностью, только и делал, что нарушал свои же принципы, о которых провозглашал», — отмечает Blaizer K.

Отдельные комментаторы отмечают, что окружение Саакашвили сообщило о том, что восемь дней голодовки позволило ему потерять порядка 12 килограмм, что не может не вызывать зависти у тех, кто долгие годы пытается бороться с излишним весом.

«Блин. Везёт некоторым. Восемь дней и, на тебе, минус 12 килограмм! А кто-то утверждает, что даже больше, чем 12 килограмм. Главное, теперь стараться удержать такой молниеносный результат! Не давайте ему жрать сладости, поможем Мишико все вместе!» — призывает Marina N.

Михаил Саакашвили Oda.odessa.gov.ua

Нашлись и те, кто отмечает, что, судя по тому, как отбывает своё заключение Саакашвили, грузинская тюрьма представляется не таким уж и страшным местом.

«Вот это я понимаю — тюрьма! Только на зону загремел, а уже жрёт мёд и запивает его соком. А бани с сауной на территории такой тюрьмы нет? Не рассказывайте такие новости, наши осуждённые бунт устроят, узнав, как хорошо отбывать наказание в Грузии», — пишет Евгений Ч.

«Правильное решение: здоровье надо беречь. Саакашвили ещё предстоит в России свой срок отбывать», — написал Pripad C.

Напомним, 8 октября начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили сообщил журналистам, что заключённый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать в тюремной камере мёд и натуральные соки.