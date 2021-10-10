10 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 10:30 — REGNUM Сообщение Государственного департамента США о том, что заместитель госсекретаря страны Виктория Нуланд планирует прилететь 11 октября в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями российской власти, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 октября в социальной сети Facebook.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не пускайте её на нашу землю! И пирожки её, которые, скорее всего, она везёт, тоже не пускайте!» — пишет Джон М.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство России обязано предотвратить пресечение государственной границы данного американского чиновника. Граждане убеждены, что раз Нуланд попала в чёрный список нашей страны, то и должна там оставаться.

«Не-не-не… Они же высылают российских дипломатов и закрывают им въезд в Соединённые Штаты Америки, не дают визы и т. д. Нужно запретить выдавать ей визу для прилёта в Москву. Пусть посидит дома, подумает над своим поведением», — указывает Андрей В.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти, судя по всему, уже не так воинственно настроены по отношению к агрессивным действиям американской стороны.

«Так она что, не под санкциями в Российской Федерации? Ей же должен был быть запрещён въезд на территорию нашей страны. Или уже не под санкциями? Снова дружим теперь? Или Нуланд — это вынужденное исключение?» — задаётся вопросом Игорь М.

Виктория Нуланд U.S. Department of State

Часть людей считает, что власть в России обязана стоять на своём, иначе в глазах всего остального мира мы можем оказаться беспринципной страной, с которой в любом случае можно договориться о чём бы то ни было.

«С каких пор ей разрешено посещать Россию? Она в списке невъездных! Или наша «озабоченность» опять дала назад?! Главная женщина Белого дома, которая ненавидит Россию и готова её уничтожить! Человек, который на каждом углу об этом говорит! Я смотрю, МИД у нас всё больше стал прогибаться. Сдавать начали, товарищи», — считает Сергей М.

Ряд пользователей указывает на то, что необходимо следовать своим принятым ранее решениям, чтобы не допустить несерьёзного отношения к российским запретам со стороны чужих государств.

«Либо она находится в чёрном списке и не приезжает в Россию, либо нет. Если, находясь в чёрном списке, позволить ей получить визу, тогда это будет нарушением своих же принципов. Тогда весь этот список будет выглядеть как обычная бумажка, которой можно смело подтереться. Другие тут же перестанут уважать нас, будут просто смеяться на ответные действия России», — поделился своим мнением Adrej K.

Нашлись и те, кто убежден, что России нет никакого проку от приезда в страну Нуланд. Кроме того, она может повлиять на стабильность внутри нашего государства.

Посольство США в Москве NVO

«Зачем она нам тут нужна? Пусть обсуждает все вопросы по удалёнке, у нас пандемия. Приедет, поди, чтобы проинспектировать работу своих НКО, которые существуют в России под прикрытием благодетелей», — подозревает Фреккен Б.

«Дайте угадаю, основной визит Нуланд в Россию — это раздача «печенюшек» представителям местной оппозиции. Уверен, её будут встречать, как верные собачки, и радостно хлопать в ладоши, когда она начнёт критиковать действующую власть», — пишет Кудрявый Б.

Напомним, 9 октября Государственный департамент США сообщил о том, что заместитель госсекретаря страны Виктория Нуланд планирует прилететь 11 октября в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями российской власти.