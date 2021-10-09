Руза, Московская область, 10 октября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Пожар начался на территории нефтебазы в Рузском районе Московской области. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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По уточнённым данным, загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтебазы. К месту происшествия прибыли пожарные подразделения, направлен пожарный поезд.

Объём резервуара и общая площадь горения устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала. В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что происшествие не повлияло на график движения поездов Белорусского направления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара на электрометаллургическом комбинате в Челябинске.