10 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили перспективы Украины в случае, если на её территории начнётся учебная военная миссия ЕС.

Светлана Рыбина, , 10:29 — REGNUM Заявление военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова о том, что появление военно-учебной миссии Европейского союза на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 10 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Военная миссия НАТО на Украине позволит жителям Донбасса окончательно понять, что они правильно поступили, когда ушли из Украины», — считает Искандер Б.

Многие пользователи отмечают, что данную цель вообще не рассматривают в качестве какой-либо помощи Украине, а как средство для того, чтобы насолить Российской Федерации.

«Какая потрясающая глупость! И, главное, какая «великая» цель — ударить в спину России. Еще никому это не удалось, а пробовали многие. А Украина уже надорвалась от усилий!» — отмечает Ирина О.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина, что так не выполняет Минские соглашения, что эдак с военной миссией ЕС на территории страны. Поэтому глупо говорить о том, что европейцы как-то усмирят пыл Москвы, которая требует от Киева выполнения договорённостей.

«Напугали ежа своей голой задницей. Минские соглашения и так никак не выполняются. От слова «совсем». Ну, введут и введут. Это ускорит процесс принятия Донецком и Луганском российских паспортов, и всё, чего добьётся Украина, — это лишние рты в виде иностранного контингента, которые они сами же и будут кормить. Смешные до безобразия. Нет, ну это, конечно, всё весьма любопытно наблюдать со стороны», — пишет Эльвира И.

Часть людей считает, что украинская сторона надеется на помощь со стороны Евросоюза в том, что наличие военного контингента на территории Украины позволит Киеву покуситься на территориальную целостность Российской Федерации.

«Как только появится военная миссия Евросоюза или НАТО на территории Украины, сразу же ВСУ спровоцируют войну с Россией. Они этого давно ждут и всё время планируют, как бок о бок с натовскими военными будут убивать военнослужащих Российской Федерации!» — поделился своим мнением Максуд Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз не собирался и не собирается участвовать в конфликте с Россией, поэтому учебная военная миссия, если и случится, то она будет исключительно учебной.

«Как может военно-учебная миссия помешать исполнению подписанного Украиной политического соглашения? И с какой стати украинцы думают, что европейцы вдруг собираются воевать вместе с Киевом против Москвы? Какой-то воспалённый бред», — указывает Ксени К.

Флаги ЕС и Украины Andrew Bossi

Нашлись и те, кто убеждены, что на данный момент Европе вообще не с руки ссориться с Российской Федерацией, несмотря на все надежды со стороны Украины.

«Уж сколько ям нарыли вы! И все для себя! Не обольщайтесь, украинцы, Европа как никогда сейчас зависит от России. Понты политиков не в счёт. Украина стала не то что никем на политическом плане, а уже и звать никак. Её все вокруг используют, а затем выбрасывают в очередную мусорку. Так же будет и в этот раз», — уверена Татьяна Е.

Напомним, 9 октября военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов написал в статье для портала «Главред» о том, что появление военно-учебной миссии Европейского союза на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений.