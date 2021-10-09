Бамако, 10 октября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес, похищенная в 2017 году боевиками радикальной группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была освобождена в Мали. Об этом 9 октября сообщает канцелярия президента страны в Twitter.

Флаг Мали

Как уточняет канцелярия, монахиня была похищена 7 февраля 2017 года в районе границы Мали с Буркина-Фасо террористами из экстремистской группировки «Фронт освобождения Масина». Летом 2018 года в сеть попали видеокадры, снятые террористической организацией «Группа поддержки ислама и мусульман», где монахиня была запечатлена вместе с ещё одной заложницей, гражданкой Франции Софи Петронен, которую похитили в Мали в 2016 году.

Какая конкретно группировка боевиков удерживала Нарваес, не уточняется. За всё время пребывания монахини у боевиков, информация о выкупе за её освобождение не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели миротворца ООН в Мали при подрыве самодельного взрывного устройства.