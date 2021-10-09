Самара, 9 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. В Сызранском районе Самарской области столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло 9 октября на 8 км автодороги М-5 «Урал — Сызрань». По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru», — сказала собеседница агентства.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.