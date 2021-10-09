Появилось видео ЧП во время спектакля в Большом театре
Москва, 9 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. В сети появилось видео зрителей Большого театра, где во время оперы «Садко» погиб артист миманса Евгений Кулеш. Видео опубликовал телеграм-канал «112».
Александра Просвирникова ИА REGNUM
Большой Театр
По данным следствия, 9 октября во время оперного спектакля 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.
По словам очевидцев, мужчина не успел отойти, когда на сцену опускались декорации. Зрители не сразу поняли, что что-то пошло не так. Спектакль прервали.
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