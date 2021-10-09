Москва, 9 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. В сети появилось видео зрителей Большого театра, где во время оперы «Садко» погиб артист миманса Евгений Кулеш. Видео опубликовал телеграм-канал «112».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой Театр

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3393866" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным следствия, 9 октября во время оперного спектакля 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.

По словам очевидцев, мужчина не успел отойти, когда на сцену опускались декорации. Зрители не сразу поняли, что что-то пошло не так. Спектакль прервали.

Читайте также: СК РФ начал проверку после гибели актера во время спектакля в Москве