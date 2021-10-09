Москва, 9 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Участия в матче сборной России против команды Словении в отборочном турнире чемпионата мира (ЧМ) 2022 года по футболу не примет вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Колчин ИА REGNUM За сборную России

«Дюпин не примет участия в выездном матче сборной России со Словенией, — говорится в сообщении. — 33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России».

Напомним, матч Россия — Словения состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного раунда ЧМ — 2022. Встреча, которая завершилась со счётом 1:0, прошла в Казани.