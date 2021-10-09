Москва, 9 октября 2021, 23:07 — REGNUM Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в ходе визита в Москву проведет переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона не хотела давать Нуланд въездную визу без того, чтобы американская сторона не дала визу ряду российских дипломатов. В итоге ситуацию удалось урегулировать.
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