Москва, , 23:07 — REGNUM Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в ходе визита в Москву проведет переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Она будет встречаться и по линии Министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры. Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона не хотела давать Нуланд въездную визу без того, чтобы американская сторона не дала визу ряду российских дипломатов. В итоге ситуацию удалось урегулировать.

Читайте также: Госдеп США подтвердил, что Нуланд посетит Москву 11 октября