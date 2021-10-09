Дамаск, , 22:57 — REGNUM Сирийская противовоздушная оборона с помощью российских комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии. Об этом 9 октября сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР Вадим Кулить.

«Восьмого октября в 21:33 (мск) шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс»

Он добавил, что дежурными силами сирийских ПВО с помощью комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября российские военные в Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который пытался атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».

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