Дамаск, 9 октября 2021, 22:57 — REGNUM Сирийская противовоздушная оборона с помощью российских комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии. Об этом 9 октября сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР Вадим Кулить.
Он добавил, что дежурными силами сирийских ПВО с помощью комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября российские военные в Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который пытался атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».
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