Санкт-Петербург, 9 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Более ста сотрудников МЧС смогли локализовать масштабный пожар в жилом доме на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в 22:36 пожар был локализован на площади 800 кв. метров, его ранг снижен с №3 до №2.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом на Карповке, где произошел пожар

«Происходит очаговое тление на площади 300 кв. метров», — добавили в ведомстве.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий, пожарные тщательно проливают все конструкции исторического здания с деревянными перекрытиями (Дом Чубакова), стремясь полностью подавить огонь. Воду для тушения берут прямо из Карповки с помощью насосов.

Сигнал о пожаре в доме 30/15 по набережной Карповки поступил в оперативные службы в 18:16 мск. В семиэтажном жилом доме полыхала кровля и мансарда на площади 800 кв. метров. В 18:28 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, в 18:53 — номер 2, в 19:11 — номер 3.

Из здания были эвакуированы порядка ста жителей, их временно разместили в автобусах и близлежащей гимназии. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет.