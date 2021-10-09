Тбилиси, 9 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует провести митинг в Тбилиси на площади Свободы с требованием освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы. Об этом 9 октября сообщил председатель партии Ника Мелия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Нас должно собраться столько, сколько не было за последние 10 лет. Долгом «Национального движения», нашим долгом является то, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он также призвал другие оппозиционные партии присоединиться к митингу, запланированному на 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. В Рустави возле тюрьмы, куда поместили экс-президента, протестующие установили палатки.