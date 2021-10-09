Москва, 9 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. По факту смерти 37-летнего актера на сцене Большого театра в Москве проводится проверка. Об этом сообщает 9 октября главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, — говорится в сообщении. — Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

СМИ сообщают, что погибший — Евгений Кулеш.

Как передавало ИА REGNUM, декорация рухнула на актера во время оперы «Садко» в Большом театре 9 октября.