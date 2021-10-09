Москва, 9 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Проверку в связи с гибелью актера Большого театра в Москве проводит столичная прокуратура. Об этом 9 октября сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Ysia.ru Прокуратура

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены прокуратурой Москвы на контроль», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в Большом театре во время оперы «Садко» декорация рухнула на актера.

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