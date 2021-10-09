Париж, , 21:39 — REGNUM Франция считает необходимым заключение соглашения между Евросоюзом и Великобританией по миграционным вопросам, заявил 9 октября глава МВД республики Жеральд Дарманен.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам необходимо заключить подобный договор, поскольку главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье не сделал этого», — сказал он во время поездки в коммуну Лон-Плаж.

По его словам, Париж представит соответствующий проект во время своего председательства в ЕС в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании пригрозили отказать Франции в предоставлении обещанной ранее многомиллионной помощи, если французы не станут активнее препятствовать нелегальным мигрантам в попытках достичь берегов Соединённого Королевства.