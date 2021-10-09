Вена, 9 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку. Об этом он заявил 9 октября во время выступления.

Себастьян Курц

По его словам, должность временно исполняющего обязанности канцлера Австрии может занять глава австрийского МИД Александр Шалленберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2021 года канцлер Австрии Себастьян Курц отверг все подозрения о пособничестве взяточничеству и сообщил, что не собирается уходить в отставку.