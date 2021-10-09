Прага, 9 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Выборы в нижнюю палату парламента Чехии выиграла коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений, сообщает 9 октября Чешское ТВ.

Чехия

Отмечается, что после подсчёта итогов голосования на 99,8% избирательных участков коалиция набрала 27,7% голосов.

Правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем, набрало 27,2%.

Далее идет коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» (15,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бабиш завил, что Брюссель вмешивается в предвыборную кампанию, которая проходит в Чехии в преддверии выборов в нижнюю палату парламента.

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