Монреаль, Канада, 9 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает 9 октября пресс-служба WADA.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято исполкомом организации из-за несоответствия московской лаборатории Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его Этическому кодексу.

В пресс-службе добавили, что Московская антидопинговая лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение трех недель с момента получения решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Совете по развитию физической культуры и спорта заявил, что решения Спортивного арбитражного суда в отношении российских атлетов имеют политическую подоплёку, но их нужно выполнять.

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