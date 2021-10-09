Санкт-Петербург, 9 октября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Более ста петербургских пожарных продолжают борьбу с огнем в жилом доме на набережной реки Карповки в Петроградском районе Северной столицы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако пожар в историческом доме К.Г. Чубакова пока не локализован, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в доме №30/15 на набережной реки Карповки в Петербурге

«В настоящее время происходит горение мансарды на площади 800 кв. метров. К тушению привлечены 18 единиц техники и 112 человек личного состава. Никто не пострадал. Эвакуировано порядка ста человек, размещены в пунктах временного размещения — в автобусе и 56-й гимназии. На месте работает дознание. Но сначала пожар нужно локализовать. Здание сложной планировки, третьей степени огнестойкости. Деревянные перекрытия, деревянные перегородки, мансарда, есть пустоты. Личному составу приходится пробираться внутрь, выходить на кровлю и вручную проливать каждый сантиметр», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Напомним, информация о пожаре в доме 30/15 по набережной реки Карповки поступила в оперативные службы в 18:16 мск. В семиэтажном жилом доме горела кровля (мансарда) на площади 800 кв. метров. В 18:28 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, в 18:53 — номер 2, в 19:11 — номер 3.