Оренбург, 9 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области 8 октября зафиксировали смерть от COVID-19 ещё 20 пациентов. Это следует из сообщения оперштаба 9 октября.

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Всего в регионе отмечен 2121 летальный случай. В стационарах с ковидом находятся 2960 человек. Из них у 975 состояние тяжёлое, 212 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 2157 граждан получают кислородную поддержку.

При этом 1900 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.