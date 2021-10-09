Курган, 9 октября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Курганской области 8 октября выявили ещё 163 случая заражения коронавирусом. Эти данные 9 октября приводит оперштаб Зауралья.

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61 новый пациент обнаружен в Кургане. Всего на территории региона зафиксировали уже 34 848 инфицированных.

Выздоровели 31 536 пациентов. А по данным на 8 октября скончались от ковида уже 738 человек.