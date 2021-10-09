Прага, 9 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Чехии после обработки 99% голосов вперед вышла коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, сообщило чешское Центральное статистическое управление.

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Так, «Вместе» набирает 27,45% голосов, правящее центристское движение ANO премьер-министра Чехии Андрея Бабиша набирает 27,43%.

Третье место занимает еще одна либеральная коалиция, объединяющая Пиратскую партию и движение «Старосты и независимые» (15,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бабиш завил, что Брюссель вмешивается в предвыборную кампанию, которая проходит в Чехии в преддверии выборов в нижнюю палату парламента.

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