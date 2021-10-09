Тюмень, 9 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В Тюменской области 8 октября обнаружили уже 263 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 64 011 заразившихся. Выздоровели 55 372 пациента.

По данным федерального оперштаба, скончались от COVID-19 уже 2016 пациентов. За последние сутки жертв этой болезни стало больше на девять человек.