Харьков, Украина, 9 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Сообщение о «минировании» семи больниц и супермаркета в украинском городе Харьков поступило в местную больницу. Об этом 9 октября говорится на портале местной полиции.

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«В полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и супермаркет», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Киеве «заминировали» здание офиса президента Украины.