Оренбург, 9 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем достигло 30 человек. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

Ранее СКР сообщал о 29 скончавшихся. В больницах оставались 23 пациента, из них пятеро находились на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о массовом отравлении силовики задержали девятерых человек. Четверо уже арестованы.