Кабул, , 19:56 — REGNUM В Афганистане началась процедура выдачи паспортов, необходимых для выезда за границу, сообщает 9 октября ТАСС.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Отмечается, что огромные очереди выстроились у профильного отделения министерства внутренних дел.

В соответствии с действующим законодательством Афганистана, паспорта необходимы только при выезде за рубеж, для внутреннего пользования применяются удостоверения личности в форме пластиковых карт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Соединенных Штатов возобновило операцию по эвакуации граждан Афганистана. В настоящее время за пределами США остаются от десяти до 15 тыс. афганцев, все они будут вывезены в США.

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