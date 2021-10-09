Москва, 9 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Победу сборной России в матче седьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 со Словакией (1:0) прокомментировал бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Юрий Сёмин

«Самое важное, что победа, команда двигается вперёд, — цитирует Сёмина «Матч ТВ». — Есть возможность поехать на чемпионат мира (ЧМ), игроки услышали Карпина (главный тренер сборной России Валерий Карпин). Были дисциплинированны».

По его словам, наставник российской сборной делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного раунда ЧМ — 2022. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0.