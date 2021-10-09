Новокузнецк, Кемеровская область, 9 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Новокузнецке начался монтаж новогодней ёлки. Фотографии с места в редакцию «Сибдепо» прислала жительница города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

«Даже снег ещё не лёг, до Нового года ещё почти три месяца», — удивилась новокузнечанка.

«Горожанин в своём инстаграм-аккаунте поделился фотографиями того, как на площади торжеств уже монтируют каркас для ёлки», — также написал сайт «ВашГород».

По данным СМИ, в других кемеровских городах устанавливать новогоднее дерево ещё не начинали. Официальной информации о сроках монтажа в регионе нет.